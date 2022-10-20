МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Аналитики вновь улучшили прогноз по ситуации в российской экономике в текущем году по сравнению с сентябрьскими ожиданиями: теперь ждут инфляцию по итогам года в 12,5% вместо 12,9% и спад ВВП на 3,5% вместо 4,2%, следует из опроса ЦБ экспертов. Путин поручил изучить экономическую ситуацию в градообразующих предприятиях

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2022 года понижены до 12,5% с сентябрьской оценки в 12,9%, на конец 2023 года остались на уровне 6%. При этом теперь аналитики немного ухудшили ожидания по инфляции на конец 2024 года — до 4,2% с 4%, в 2025 году по-прежнему прогнозируют темпы роста цен на уровне 4%.

Одновременно эксперты улучшили прогноз по спаду ВВП страны в 2022 году до 3,5% с сентябрьских ожиданий в 4,2%. Однако в следующем году эксперты теперь ждут спада экономики на 2,1% вместо 1,8%. При этом в 2024 году ожидания по темпам роста экономики снижены до 1,5% с 1,7%, а на 2025 год — повышены до 1,7% с 1,6%.

Прогноз по среднегодовой ключевой ставке немного повышен: в 2022 году она составит 10,6%, в следующем году — 7,1%, в 2024 году — 6,4%, а в 2025 году — 6%. В то же время аналитики понизили свою оценку нейтральной ключевой ставки в России до 5,5% с 6%.

Темпы роста номинальной зарплаты в России по итогам года теперь ожидаются на уровне 10,6% вместо 10,4%, в 2023 году — по-прежнему 7%, а в 2024 году — 6,4% вместо 6,3%. В 2025 году показатель будет находиться на уровне 6%. Прогноз уровня безработицы на ближайшие годы был улучшен: в 2022 году показатель составит 4,1% вместо 4,9%, в 2023 году — 4,6% вместо 4,9%, в 2024 году — 4,5%, в 2025 году — 4,3%.

Аналитики также повысили ожидания по оценке российского экспорта товаров и услуг по итогам текущего года до 598 миллиардов долларов с 556 миллиардов. На 2023 год прогноз повышен до 487 миллиардов долларов с 480 миллиардов, а на 2024 год — до 460 миллиардов с 445 миллиардов долларов. В 2025 году показатель ожидается на уровне 445 миллиардов долларов вместо 436 миллиардов. Одновременно улучшены ожидания экономистов по импорту в Россию: в 2022 году он составит 331 миллиард долларов, в 2023 году — 345 миллиардов, в 2024 году — 353 миллиарда, в 2025 году — 370 миллиардов.

Прогноз экспертов по курсу доллара снизился в октябре снизился по сравнению с сентябрем: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 68,4 рубля с 69,4 рубля, в 2023 году — до 71,4 рубля с 73,1 рубля, в 2024 году — до 74,7 рубля с 75,3 рубля, в 2025 году — до 75 рублей с 79,7 рубля.