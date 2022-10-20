МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Снижение стоимостного объема импорта товаров и услуг в России в третьем квартале замедлилось до 14% в годовом выражении с 23% во втором квартале, в то время как стоимостный объем экспорта товаров и услуг из РФ в третьем квартале вырос на 5% в годовом выражении против 27% во втором квартале, говорится в материалах Банка России. Российский экспортер зерна заявил о дороговизне расчетов через Турцию

"В динамике импорта зафиксированы восстановительные тенденции… Снижение стоимостного объема импорта товаров и услуг замедлилось до 14% год к году в третьем квартале 2022 года (второй квартал: —23% год к году) благодаря переориентации на поставщиков, альтернативных европейским… Стоимостный объем экспорта товаров и услуг вырос на 5% год к году в третьем квартале 2022 года (второй квартал: +27% год к году)", — говорится в сообщении.

Улучшению динамики импорта также способствовали формирование новых логистических маршрутов и расширение с августа списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, указали в ЦБ.

При этом замедление роста экспорта связано со снижением темпов прироста мировых цен на сырьевые товары, отметили в Банке России."Физический объем экспорта сократился в третьем квартале 2022 года, в том числе в результате усиления эффекта от ограничений и ослабления мирового спроса из‑за повышения ожиданий рецессии", — сообщил регулятор.

По данным ЦБ, за первый квартал экспорт составил 168,1 миллиарда долларов, во втором — 162,2 миллиарда долларов, в третьем — 153 миллиарда долларов. Импорт в первом квартале оценивался в 88,8 миллиарда долларов, во втором — в 71,9 миллиарда долларов, в третьем — 84,6 миллиарда долларов.