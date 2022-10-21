МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Британское потребители в сентябре, на фоне роста цен, сократили расходы более существенно, чем ожидалось, так как им повредили растущие цены. Кроме того, один выходной день, когда отмечались похороны королевы Елизаветы, также оказал давление на розничные продажи. Фунт падает под давлением политической неопределенности в Британии

В пятницу также вышли официальные данные, согласно которым заимствования правительства выросли больше, чем прогнозировали экономисты, что указало на проблемы, с которыми столкнутся министр финансов Джереми Хант и преемник Лиз Трасс на посту премьер-министра, имя которого будет известно на следующей неделе.

Розничные продажи в сентябре сократились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что сокращения на 0,5%.

За трехмесячный период июль-сентябрь продажи упали на 2,0%, что стало самым сильным падением с периода июль-сентябрь 2021 года.

Пара британский фунт/доллар США снизилась после выхода этих данных с уровня чуть выше 1,12 до 1,175.

Потребители умерили свои расходы, тогда как инфляция превысила 10%, что стало еще одним стрессом для экономики, которая, как ожидается, в ближайшее время вступит в рецессию.

Домохозяйства также столкнулись с перспективой более сильного снижения свой покупательной способности в 2023 году, после того как Хант отказался от снижения налогов, запланированных Трасс. В четверг она объявила, что уходит в отставку.

Отчет, опубликованный до начала текущей сессии, показал, что доверие потребителей остается около рекордного минимума, так как домохозяйства реагируют на высокую инфляцию в сочетании с политическим хаосом в стране.

В Национальном бюро статистики заявили, что не могут оценить последствия королевских похорон на данные по розничным продажам.

"Падение объема продаж в большинстве основных категорий указывает на то, что высокая инфляция по-прежнему оказывает сильное давление на расходы", — говорит Рут Грегори, аналитик Capital Economics.

Некоторые розничные компании, включая Tesco и ASOS, предупреждают о неблагоприятных перспективах для прибыли в этом месяце, так как они столкнулись с более высокими расходами на электроэнергию и на персонал, а также с более слабым фунтом.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года розничные продажи упали в сентябре на 6,9%.

Согласно отдельным данным, опубликованным бюро статистики в пятницу, заимствования госсектора Великобритании в сентябре составили 20,01 млрд фунтов (22,37 млрд долларов), тогда как экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что они составят 17,1 млрд фунтов.

За истекший период текущего финансового года, который начался в апреле, заимствования составили 72,5 млрд фунтов, что примерно на 26% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Но это на 36 млрд фунтов больше, чем за тот же период 2019 года, то есть, до начала пандемии.

Карл Эммерсон, заместитель директора Института налогово-бюджетных исследований, говорит, что дефицит бюджета соответствует прогнозам Управления бюджетной ответственности, но в ближайшее время он вновь вырастет, так как начинается масштабное субсидирование расходов на энергоресурсы.

По его словам, в этом году заимствования могут достичь почти 200 млрд фунтов, что в два раза выше прогноза Управления бюджетной ответственности.

Джереми Хант постарается показать инвесторам, что он может укрепить государственные финансы, когда представит проект бюджета 31 октября. Ожидается, что новый бюджет будет включать сокращение расходов и, возможно, дальнейшее повышение налогов.