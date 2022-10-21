МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Весь годовой бюджет Украины уже израсходован, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Арестович заявил, что Украина может остаться без тепла и света

"Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год", — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в период с 24 февраля по 15 октября из бюджета было потрачено 1434,9 миллиарда гривен (38,7 миллиарда долларов США). Структура расходов, по его информации, следующая: 42,2% или 605 миллиардов гривен (16,3 миллиарда долларов) составили зарплаты, в том 458,5 миллиарда гривен (12,4 миллиарда долларов) зарплаты военным. При этом 21% или 301,4 миллиарда гривен (8,1 миллиарда долларов) были потрачены на соцобеспечение населения, 13% или 190,2 миллиарда гривен (5,1 миллиарда долларов) ушло на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения.

По словам Железняка, шесть процентов или 86 миллиардов гривен (2,3 миллиарда долларов США) перечислили на медицинские нужды для населения, 5,7 процента на обслуживание госдолга и 5,6 процента на отчисления для местных бюджетов.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов заявил, что проект госбюджета Украины на 2023 год был разработан с учетом боевых действий на весь будущий год.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.