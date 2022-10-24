МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. В ближайшее время из-под контроля киевского режима освободят еще три украинских региона, заявил в своем видеообращении в Telegram замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Эксперт рассказал, что может спасти Украину

"В ближайшее время Николаевская, Одесская, Днепропетровская области будут освобождены от укронацистов", — подчеркнул он.

Стремоусов добавил, что "священный долг русских людей — освободить русскую землю от неофашизма".

Ранее в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых эти четыре региона были приняты в состав России.