МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился в октябре до 47,8 пункта с 48,4 пункта в сентябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 24 октября, в 11.00 мск.