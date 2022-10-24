Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне в октябре
Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне до 47,8 пункта в октябре
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, сократился в октябре до 47,8 пункта с 48,4 пункта в сентябре, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 24 октября, в 11.00 мск.