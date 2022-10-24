В Кремле объяснили причину частых контактов Путина с Эрдоганом
Песков: частые контакты Путина с Эрдоганом связаны с хорошими отношениями двух стран
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Желание Анкары продолжать посреднические усилия, а также обширные торговые и экономическими отношениями России и Турции, являются причиной частых контактов российского лидера Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что позиция Анкары в вопросе посредничества отличается от позиции Парижа и Берлина.
"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это все естественно повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались", — сказал он.
Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным.