МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Желание Анкары продолжать посреднические усилия, а также обширные торговые и экономическими отношениями России и Турции, являются причиной частых контактов российского лидера Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем

Песков пояснил, что позиция Анкары в вопросе посредничества отличается от позиции Парижа и Берлина.

"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это все естественно повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались", — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным.