Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса
Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Александра Суханова по его просьбе
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Александра Суханова по его просьбе, сказано в соответствующем распоряжении. Суханов был ответственным за транспортную безопасность.
"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — сказано в документе.
РБК ранее писал о его возможном уходе, связывая это с ЧП на Крымском мосту.