МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минтранса Александра Суханова по его просьбе, сказано в соответствующем распоряжении. Суханов был ответственным за транспортную безопасность. Мишустин поручил создать систему контроля распределения вещей для ВС

"Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе", — сказано в документе.

РБК ранее писал о его возможном уходе, связывая это с ЧП на Крымском мосту.