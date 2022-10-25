МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выругался на шахматиста Гарри Каспарову* в ответ на критику изложенного бизнесменом плана по урегулированию украинского кризиса. Илон Маск раскритиковал действия ФРС США

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — отметил Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что не владеет домом или "особняком", назвав Каспарова* "придурком".

Маск в начале октября заявил, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. По мнению Маска, можно было бы провести "повторное голосование" в Донбассе "под наблюдением ООН", сохранение статуса Крыма как "формальной части России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии полуострова водой и нейтральный статус Украины.

Каспаров* заявил, что Маск "сидит в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и рассказывает Украине, как вести дела", обвинив его в "моральном идиотизме" и "геополитической слепоте".

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.