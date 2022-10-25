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Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы во вторник
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 25.10.2022
экономика, новости, владимир путин, дмитрий песков, фтс россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент… совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", — заявил он журналистам.
Песков также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.