МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой ФТС Владимиром Булавиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

"Президент… совсем скоро примет главу нашей таможни, таможенного комитета, Булавина по случаю Дня таможенника", — заявил он журналистам.

Песков также напомнил, что после этого президент проведет совещание с членами координационного совета при правительстве.