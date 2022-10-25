МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 102,5 пункта с пересмотренного показателя сентября в 107,8 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. S&P 500 и Nasdaq выросли на фоне неоднозначной корпоративной отчетности

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя лишь до 106,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 108 пунктов.

Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился до 78,1 пункта с пересмотренного уровня сентября в 79,5 пункта (первоначально показатель за сентябрь составлял 80,3 пункта).

Индекс экономических условий упал до 138,9 пункта с пересмотренного значения сентября в 150,2 пункта (изначально показатель составлял 149,6 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.