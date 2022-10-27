МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне должны бороться за повышение своих зарплат, и выразил надежду, что задачи в этой сфере будут реализованы. Путин рассказал, каким будет спад экономики в этом году

"Должен вам сказать, что это один из принципиальных вопросов, которым должно заниматься правительство. Значит, и профсоюзы это делают. Делают несмотря ни на что, несмотря ни на какие спецоперации. Идет сложный диалог в трехсторонней комиссии между представителями работодателей, профсоюзами и правительством. Этот диалог продолжается. Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть все-таки стали пониже, и имея ввиду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать в соответствии с имеющимися планами у российского правительства", — сказал президент, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".