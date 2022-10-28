МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Россия остается надежным союзником и партнером для стран СНГ, взаиможействие внутри Содружества развивается вопреки санкциям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин заявил о подрыве доверия к институту финансовых резервов

"Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надежным союзником и торговым партнером. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", — сказал председатель российского кабмина в Астане на заседании совета глав правительств СНГ.

Он отметил, что сейчас мировая экономическая система переживает сложные времена, и причина этому — стремление коллективного Запада использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии.

Премьер напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30 процентов, экспорт увеличился почти на четверть и превысил 65 миллиардов долларов, а импорт — на 25 процентов и составил почти 32 миллиарда долларов. Хорошая динамика наблюдается и текущем году — по итогам семи месяцев российский внешнеторговая оборот с членами СНГФ вырос ещё почти на шесть процентов, добавил Мишустин.

"Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал", — рассказал премьер.