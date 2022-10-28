МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Правительство Японии в пятницу представило новый пакет стимулирования на сумму 39,0 трлн иен (265 млрд долларов), который должен повысить ВВП примерно на 4,6%. Курс иены колеблется после решения Банка Японии по ставке

По словам правительства, для финансирования этого пакета оно составит дополнительный бюджет на текущий финансовый год на сумму 29,6 трлн иен.

В документе, содержащем детали пакета, правительство также выразило надежду на то, что Банк Японии будет обращать внимание на потенциальные последствия для экономики, связанные с колебаниями на финансовых рынках.