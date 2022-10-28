МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ не участвовал в обсуждении административных ограничений на экспорт, считает такую меру для балансировки экспорта и импорта нецелесообразной, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Россия со 2 ноября снизит пошлину на экспорт пшеницы

"Что касается балансировки экспорта-импорта: я не знаю, я не участвовала в обсуждениях, которые касались бы каких-то административных ограничений по экспорту, именно для того, чтобы сбалансировать экспорт и импорт. На мой взгляд, это нецелесообразно делать", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, в условиях, когда экспорт превышает импорт и возможности накопления резервных активов ограничены не должно быть мер по искусственному стимулированию экспорта дополнительно.