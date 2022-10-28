МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ЭКОНОМИКА РФ ПЕРЕШЛА В ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСПЕШНОЙ ТОЛЬКО НА РЫНОЧНОЙ БАЗЕ — НАБИУЛЛИНА
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. ЭКОНОМИКА РФ ПЕРЕШЛА В ПЕРИОД СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ УСПЕШНОЙ ТОЛЬКО НА РЫНОЧНОЙ БАЗЕ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20221028/838630223.html
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