МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России видит, что российская экономика продолжает глубокую трансформацию, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора его глава Эльвира Набиуллина. Эксперт объяснила, почему России не нужен доллар

Ранее на пресс-конференции она сказала, что экономика РФ перешла в период структурной трансформации, которая может быть успешной только на рыночной базе.

"Мы отчетливо видим, что продолжается глубокая трансформация российской экономики: потребители меняют свои стратегии поведения, бизнес адаптируется к новым "вызовам", за последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно", — сказала Набиуллина.

При этом ЦБ по мере поступления данных о развитии российской экономики в этих условиях будет дополнительно уточнять оценки эффектов и их влияние на макропрогноз, добавила Набиуллина, отметив что решения регулятора будут направлены на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году.