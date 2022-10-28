МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России в пятницу впервые с марта сохранил ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых, а также не стал менять нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам. При этом регулятор намекнул, что в декабре может как продолжить курс на смягчение политики, так и перейти к ужесточению. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, а в сентябре — на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда же регулятор ужесточил свою риторику, убрав из пресс-релиза сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой.

Однако с сентябрьского заседания в российской экономике произошло много изменений, главными из которых стали возвращение в страну после трех дефляционных месяцев инфляции, объявление частичной мобилизации и публикация федерального бюджета на следующие три года. На этом фоне регулятор, войдя в нейтральную зону денежно-кредитной политики, занял выжидательную позицию.

"Что касается наших дальнейших действий, мы считаем, что денежно-кредитная политика сейчас находится в нейтральной зоне, и при этом мы дали нейтральный сигнал", — сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Пока ЦБ считает, что наиболее значимыми дезинфляционными рисками сейчас являются сохранение высокой склонности населения к сбережению, рекордный урожай, а также потенциальная более быстрая адаптация экономики. Также частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, однако затем она даст проинфляционный эффект за счет усиления ограничений на стороне предложения.

Дополнительными факторами, которые могут разогнать инфляцию, являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. Кроме того, ЦБ подчеркнул, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая монетарная политика.

При этом Банк России допускает как еще одно снижение, так и повышение ключевой ставки до конца года, что следует из прогноза ее среднего уровня до конца года в 7,4-7,6% против текущих 7,5% годовых. "Дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, по инфляционным ожиданиям и в зависимости от того, какие факторы будут перевешивать — может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз", — пояснила Набиуллина.

По оценке директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, шаг может составить 0,25-0,5 процентного пункта в обе стороны. При этом управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил РИА Новости, что оценивает потенциал для дальнейшего снижения ставки в 1-1,5 процентного пункта.

"В свою очередь потенциал ее повышения зависит от динамики инфляции. Если удастся удержать инфляцию ниже 6%, то тогда снижение ставки более вероятно, а рост инфляции выше 7% скорее всего заставит регулятор переходить к жестким шагам", — заключил он.