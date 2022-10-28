МЕХИКО, 28 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих Банка Колумбии повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 11%, на фоне растущей инфляции и обесценивания местной валюты, сообщил регулятор. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

"Совет директоров Банка Республики единогласно принял решение увеличить процентную ставку денежно-кредитной политики на 100 базисных пунктов, доведя ее до 11%", — говорится в заявлении на сайте банка.

В последний раз, согласно статистике, базовая ставка в Колумбии поднималась так высоко 21 год назад. С сентября 2020 года, когда она составляла 1,75%, регулятор поднимал ее десять раз, из них семь — в 2022 году.

Эксперты банка отметили, что за последний месяц неблагоприятные финансовые условия для экономики, вызванные в том числе глобальными факторами, ухудшились, а национальная валюта обесценилась выше, чем в среднем по другим странам с развивающейся экономикой.

Годовая инфляция в Колумбии с августа по сентябрь выросла с 10,8% до 11,4%. В Банке Колумбии объясняют это дополнительным ценовым давлением в производстве продуктов питания, высоким ростом тарифов на электроэнергию, переносом снижающегося обменного курса национальной валюты на ходовые товары и динамикой потребительского спроса.

Экономические аналитики, опрошенные ЦБ Колумбии, ожидают, что в 2023 году годовая инфляция опустится до 6,7%.

В отношении дальнейших изменений ключевой ставки правление ЦБ Колумбии, которое ориентируется на целевой уровень инфляции 3%, не сделало никаких прогнозов — "решение будет принято на основе новой доступной информации".