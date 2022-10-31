МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Хабаровские таможенники пресекли контрабанду березы в Китай более чем на 6,5 миллиона рублей, сообщает Дальневосточное таможенное управление. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

По данным Хабаровской таможни, российская компания, экспортируя лесоматериалы в Китай, предоставляла в таможню подложные документы.

"Контрабанду лесоматериалов стоимостью более 6,5 миллионов рублей выявили сотрудники Хабаровской таможни. Предметом контрабанды стали 1453,4 кубометра пиловочника желтой и белой березы", — говорится в сообщении.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Директору фирмы грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.