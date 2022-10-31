Индекс деловой активности в сфере услуг Китая снизился в октябре
Статуправление КНР: индекс деловой активности в сфере услуг в октябре упал до 48,7 пункта
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ПЕКИН, 31 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в октябре упал до 48,7 пункта против 50,6 в сентябре, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
PMI сферы услуг в октябре снизился на 1,9 процентных пункта против сентябрьского показателя и оказался ниже психологической отметки в 50 пунктов.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде.