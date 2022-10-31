Посол Ерхов: Россия не видит выполнения обещаний по зерновой сделке
АНКАРА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Реализация части (зерновой сделки — ред.), связанной с Украиной, кажется хорошей — 8,5 миллиона тонн зерна покинули украинские порты. Что касается экспорта из России, то здесь пока серьезных изменений нет. Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок", — сказал он в интервью турецкой газете Dünya.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что Москва приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Ерхов также отметил, что российская сторона не может получать платежи за товары, поставляемые на условиях экспорта.
"Препятствия для экспорта российских удобрений через европейские страны не устранены. Доступ в европейские порты для российских судов закрыт. Проблема отсутствия страхования наших грузов и ответственности перевозчиков остается. Все это, кстати, может негативно сказаться на продовольственной безопасности", — подчеркнул Ерхов.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://1prime.ru/state_regulation/20221031/838650904.html