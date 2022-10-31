АНКАРА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В Японии прокомментировали приостановку "зерновой сделки"

"Реализация части (зерновой сделки — ред.), связанной с Украиной, кажется хорошей — 8,5 миллиона тонн зерна покинули украинские порты. Что касается экспорта из России, то здесь пока серьезных изменений нет. Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок", — сказал он в интервью турецкой газете Dünya.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Москва приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

Ерхов также отметил, что российская сторона не может получать платежи за товары, поставляемые на условиях экспорта. В МИД оценили возможность возвращения в "зерновую сделку"

"Препятствия для экспорта российских удобрений через европейские страны не устранены. Доступ в европейские порты для российских судов закрыт. Проблема отсутствия страхования наших грузов и ответственности перевозчиков остается. Все это, кстати, может негативно сказаться на продовольственной безопасности", — подчеркнул Ерхов.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.