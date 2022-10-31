МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Команды Турции и ООН возобновили осмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода РФ из нее. Франция призвала Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке"

"Команды Турции, ООН возобновили осмотры судов согласно Черноморской зерновой сделке", — говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на представителя ООН.

Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

ООН на 31 октября согласовала с Украиной и Турцией движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.