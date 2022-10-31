МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Москва и Пекин объединились в условиях давления коллективного Запада во главе с США, что демонстрирует высокий уровень доверия между сторонами, заявил временный поверенный в делах Китая в России Сунь Вэйдун. Белый дом заявил о намерении победить Китай в стратегической конкуренции

Дипломат в понедельник выступил на на конференции в рамках мероприятий по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

"Столкнувшись со сдерживанием и подавлением со стороны США и стран Запада, Китай и Россия объединили силы в противостоянии вмешательству внешних факторов. Деловое сотрудничество между двумя странами продемонстрировало беспрецедентную активность", — отметил Сунь Вэйдун.

По словам поверенного, Россия и Китай оказывают взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы сторон. "Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия и дружбы между двумя народами", — подчеркнул он.