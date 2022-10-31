МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Новое правительство Италии планирует сократить госдолг страны, заявил итальянский министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Белоруссия заплатит по долгам в нацвалюте, заявил Лукашенко

"Новое правительство нацелено в последующие годы подтвердить свою приверженность сокращению государственного дефицита и соотношения долга к ВВП", — сказал глава ведомства в ходе выступления на публичном мероприятии в Риме.

Джорджетти отметил необходимость "защитить семьи, особенно наиболее уязвимые", от повышения тарифов на электроэнергию и стоимости повседневной жизни, напомнив об антикризисных мерах в других европейских странах.

Госдолг Италии превышает 2,757 триллиона евро, сократившись в августе на 12 миллиардов за месяц.

В 2020 году в результате пандемии COVID-19 размер госдолга Италии превысил 155% ВВП. Позднее, благодаря начавшейся отмене ограничений, национальная экономика возобновила свой рост, а государственные расходы на поддержку бизнеса и граждан сократились. В итоге соотношение госдолга к ВВП снизилось до 150,8%.