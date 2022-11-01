МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Треть россиян будет работать в праздничные дни, еще почти половина — подрабатывать из-за низкой зарплаты и желания быстрее закрыть кредиты и долги, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Голикова рассказала о ситуации на российском рынке труда

"44% россиян планируют подработать в День народного единства и в следующие за праздником выходные дни, 28% будут работать на основной работе, остальные ответившие собираются отдохнуть", — выяснили специалисты.

Как пояснили респонденты, они собираются работать в эти дни в основном "из-за небольшого размера заработной платы и желания быстрее закрыть кредиты и долги". Кроме того, россияне отметили, что также хотят подзаработать, чтобы иметь финансовую подушку, однако, для оставшихся респондентов работа в праздники — это хобби.

Что же касается тех, кто будет подрабатывать, помимо своей основной деятельности — 16% собираются получить дополнительный доход в качестве курьеров, 13% — официантов, а еще 10% — комплектовщиков товаров. Оставшиеся респонденты собираются выполнять разовые работы в различных сферах.

Исследование проводилось в период с 24 по 31 октября среди 1,83 тысячи работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.