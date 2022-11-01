ТОКИО, 1 ноя — ПРАЙМ. Процесс выхода японских компаний из бизнеса в России, остановившийся летом, вновь ускорился в сентябре и октябре, а доля организаций, принявших решение полностью уйти с российского рынка, увеличилась до 11%, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank. Глава Itochu: Япония не выдержит без российских нефти и газа

Согласно материалам центра, 75 из 168 ведущих деятельность в России японских компаний к 25 октября заявили о сворачивании российского бизнеса.

"Из них число тех, кто уже начал процесс или заявил о плане полного выхода из российского бизнеса, повысилось до 18, что составляет более 10%. При этом в августе их число составляло менее 10, а за два месяца в список добавились 10 новых компаний, что свидетельствует о стремительной тенденции к уходу из бизнеса в РФ", — отмечается в документе.

В исследовании также приводятся данные по доле ушедших из России компаний из других стран. Лидером стала Норвегия, где 56% работавших в РФ компаний решили полностью прекратить деятельность. На последнем месте Италия с долей таких компаний в 5%.