АНКАРА, 1 ноя — ПРАЙМ. Турция ждет, что Россия вернется к инспекциям cухогрузов с зерном в Босфорском проливе как можно скорее, сообщила во вторник газета Hürriyet. Путин заявил, что Россия не прекращает участие в "зерновой сделке"

"По предложению ООН было принято решение увеличить инспекционный потенциал Совместного координационного центра в Стамбуле. На входе в Босфор будут сформированы 10 новых досмотровых групп, поскольку ранее груженые зерном суда, выходящие из украинских портов, образовывали длинные очереди. Эти 10 новых команд смогут управлять 40 кораблями в день. Количество судов с зерном, ожидающих прохода через Босфор, оценивается примерно в 170 единиц. На данный момент Анкара ожидает, что Россия как можно скорее вернется к инспекциям, которые будут проводить турецкие инспекторы и инспекторы ООН", — сказано в материале.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.