МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские власти продолжат предпринимать меры по либерализации экономики, и это важно в условиях нарастания санкционного и геополитического давления, заявил во вторник программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина. России следует наращивать импорт из Индии, считают эксперты

В четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путину задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях. Российский лидер заявил, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.

"Помню было много публикаций в марте-апреле о том, что сейчас, мол, российская экономика станет командно-административной, будут закручивать гайки и так далее. Экономика остается рыночной. Наша способность адаптироваться к санкциям определяется во многом тем, что экономика носит рыночный характер", — сказал Тимофеев, выступая на бизнес-форуме "Индия встречает мир. Индия-Россия: Новые горизонты бизнеса", организованном Московской ТПП.

"Буквально в четверг я имел возможность участвовать во встрече с президентом России и задал вопрос: "С учетом того, что рыночная экономика помогает нам справляться, могут ли предприниматься дальнейшие усилия по либерализации экономики". И, в общем-то президент дал положительный ответ на это, что будут продолжаться меры по снижению проверок, по дерегулированию и так далее. Я думаю, что впервые в истории России происходит ситуация, когда у нас растет геополитическая напряженность и при этом правительством предпринимаются шаги по либерализации экономики", — отметил эксперт.