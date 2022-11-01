МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российские власти продолжат предпринимать меры по либерализации экономики, и это важно в условиях нарастания санкционного и геополитического давления, заявил во вторник программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина.

Страны мира. Индия

России следует наращивать импорт из Индии, считают эксперты

В четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Путину задали вопрос о возможности дальнейшего дерегулирования российской экономики и сокращения регуляторной нагрузки в экстремальных внешнеполитических условиях. Российский лидер заявил, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.

"Помню было много публикаций в марте-апреле о том, что сейчас, мол, российская экономика станет командно-административной, будут закручивать гайки и так далее. Экономика остается рыночной. Наша способность адаптироваться к санкциям определяется во многом тем, что экономика носит рыночный характер", — сказал Тимофеев, выступая на бизнес-форуме "Индия встречает мир. Индия-Россия: Новые горизонты бизнеса", организованном Московской ТПП.

"Буквально в четверг я имел возможность участвовать во встрече с президентом России и задал вопрос: "С учетом того, что рыночная экономика помогает нам справляться, могут ли предприниматься дальнейшие усилия по либерализации экономики". И, в общем-то президент дал положительный ответ на это, что будут продолжаться меры по снижению проверок, по дерегулированию и так далее. Я думаю, что впервые в истории России происходит ситуация, когда у нас растет геополитическая напряженность и при этом правительством предпринимаются шаги по либерализации экономики", — отметил эксперт.