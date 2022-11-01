МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия и Иран во вторник обсудили основные направления двустороннего сотрудничества, включая энергетику, сельское хозяйство и другие отрасли, сообщил российский вице-премьер Александр Новак. Новак рассказал о подготовке межгосударственного договора России и Ирана

"Сегодня мы очень подробно обсудили ключевые направления нашего сотрудничества практически по всем отраслям: это области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, безусловно в банковской сфере, науке, образовании, здравоохранении и многих других", — сказал заместитель главы правительства по итогам межправительственной комиссии.

Новак добавил, что Россия и Иран отметили возможности для совместных проектов в области судостроения, автомобилестроения, и авиационного строения. По его словам, уже есть "договоренности между российскими и иранскими компаниями об организации необходимых совместных предприятий и поставок соответствующих комплектующих".

Вице-премьер также подчеркнул, что стороны начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились работать над расширением списка поставляемых товаров.

Кроме того, стороны договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС для снижения барьеров на пути развития торговли, отметил Новак.