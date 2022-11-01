МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Индекс производственной активности AIG (октябрь) 50,2  
1:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
1:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) 28,1% -7%
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2,7%  
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 1,2 млрд евро 0,7 млрд евро
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 49 47,5
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 48,3 46,9
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 47,4 47,4
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 45,7 45,7
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных в Германии (октябрь) 14 тыс 15 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы Германии (октябрь) 5,5% 5,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) 46,6 46,6
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь) 208 тыс 193 тыс
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,588 млн барр 0,267 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,667 млн барр  
19:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
21:00 USD США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 3,25% 4%
21:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) -8,8%  
19:00 RUB Уровень безработицы (сентябрь) 3,8%  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за октябрь 2022    
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.11.2022, новые члены Наблюдательного совета, изменения в политике вознаграждения членов Правления и Наблюдательного совета, Амстердам /Нидерланды/, 14:00 мск /11:00 CET/)    