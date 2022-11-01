МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова замглавы Минцифры России, распоряжения опубликованы на официальном сайте правовой информации. Новак надеется, что "Газпром" и Иран подпишут соглашения о проектах

"Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.

"Назначить Филатова Евгения Витальевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — отмечается в еще одном распоряжении.

Борисенко с 2008 года работал в аудиторской компании PwC в России, в частности, возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. Весной 2022 года российское подразделение PwC было переименовано в "Технологии доверия", а Борисенко занял в компании пост директора технологической практики.

Филатов руководил направлением Infrastructure Services в консалтинговой компании "Accenture Россия" в статусе управляющего директора. Весной 2022 года Accenture передала российский бизнес топ-менеджерам. Компания переименовалась в "Аксеникс", а Филатов занял в ней пост управляющего директора направления "Облачные и инфраструктурные сервисы".

Также два заместителя главы Минцифры, Николй Яцеленко и Андрей Черненко, были освобождены от должностей по их просьбе. Яцеленко занимал пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 июня 2021 года. Черненко занимал эту должность с 6 апреля 2020 года.