НЬЮ-ДЕЛИ, 1 окт — ПРАЙМ. Индия твердо намерена углублять многостороннее сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) в областях продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, торговли и культуры, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на заседании совета глав правительств ШОС. Генсек ШОС призвал участников расширять расчеты в нацвалютах

"Министр иностранных дел подчеркнул прочные культурные и исторические связи Индии с регионом ШОС и подтвердил твердую приверженность Индии углублению многостороннего сотрудничества в областях продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, торговли и культуры", — сообщил МИД Индии по итогам его выступления.

Джайшанкар "обратил внимание на приверженность Индии борьбе с проблемой изменения климата, а также на наши достижения в этом направлении".

Отмечается, что он также подчеркнул сильное восстановление экономики Индии после пандемии.

"Глава МИД также выразил заинтересованность в расширении торговли между Индией и ШОС на основе справедливого доступа к рынкам", — сказано в заявлении.

Во вторник в формате видеоконференции состоялось 21-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС под председательством Китая. В мероприятии приняли участие главы правительств России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Индия и Пакистан представлены министрами иностранных дел. Государства-наблюдатели Белоруссия, Иран и Монголия также подключились к работе. По приглашению председательствующего в заседании приняла участие Туркмения.