МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство поручило принять предложение Министерства сельского хозяйства о ежегодном проведении Российского винодельческого форума. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Роскачество: почти половина россиян предпочитает отечественное вино

"Принять предложение Минсельхоза о ежегодном проведении начиная с 2022 года Российского винодельческого форума", — сказано в тексте документа.

Кроме того, правительство поручило сформировать организационный комитет по подготовке форума во главе с замглавы кабмина Викторией Абрамченко. В задачи комитета войдет обеспечение координации федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам проведения форума, утверждение даты и места проведения, а также выработка концепции его подготовки.