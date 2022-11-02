БЕРЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сожалеет, что "зерновая сделка" оказалась теперь под вопросом, по его словам, он говорил об этом во вторник с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Источник сообщил об обсуждении вопроса гарантий зернового коридора

"Считаю, что очень плохо, что теперь (зерновой) коридор, о котором договорились генсекретарь ООН и турецкий президент, теперь вновь под вопросом. Я сегодня об этом говорил с президентом Турции", — сказал Шольц во вторник на встрече с согражданами в немецком городе Гифхорн федеральной земли Нижняя Саксония. Беседу в прямом эфире транслировал портал правительства ФРГ.

По его словам, в разговоре с турецким президентом он положительно оценил то, что Турция остается приверженной ранее достигнутым договоренностям в рамках "зерновой сделки".

Он также напомнил, что Украина и Россия — самые крупные экспортеры пшеницы. "Так же как и удобрений. И поэтому важно сказать: экспорт аграрной продукции, пшеницы, ячменя и всего остального, что производится на Украине и в России, никогда не подвергалось санкциям. В том числе на поставки из России. Надо об этом сказать, потому что (президент России Владимир) Путин время от времени об этом утверждает. Санкций на зерно из России нет, его можно экспортировать по всему миру", — добавил канцлер.

По его словам, Германия приложила усилия, чтобы даже облегчить условия для российского экспорта. "Мы сообщили всем, что поставки возможны из России, но также и с Украины", — пояснил Шольц.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок.

Россия 29 октября объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.