2022-11-02T01:47:47+03:00
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Всё большее число финнов вынуждено обращаться за продовольственной помощью, сообщает Yle. По данным издания, причиной ухудшения положения жителей Финляндии стал рост процентных... ПРАЙМ, 02.11.2022
макроэкономика, экономика, новости, финляндия, продукты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Всё большее число финнов вынуждено обращаться за продовольственной помощью, сообщает Yle.
По данным издания, причиной ухудшения положения жителей Финляндии стал рост процентных ставок, стоимости электричества и продуктов.
Люди собираются у благотворительных пунктов раздачи продовольствия. Очереди формируются еще до открытия.
Как рассказал основатель благотворительной организации ViaDia Сами Ярвинен, с весны нуждающихся стало больше на треть, тогда как излишков продуктов в магазинах сократился — тоже на треть.
По словам Ярвинена, за продовольственной помощью стали обращаться семьи и работающие горожане.
"Многие люди со средним доходом стали малоимущими. Рост процентных ставок и стоимости электричества может увеличить семейные расходы на сотни евро в месяц", — рассказал он.
Издание отмечает, что объем продовольственной помощи сократился и из-за прекращения продуктовых поставок от Евросоюза. Теперь взамен продуктов планируется выдавать платежные карты.