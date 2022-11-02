МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Всё большее число финнов вынуждено обращаться за продовольственной помощью, сообщает Yle. В Финляндии в октябре снизилось потребление электроэнергии

По данным издания, причиной ухудшения положения жителей Финляндии стал рост процентных ставок, стоимости электричества и продуктов.

Люди собираются у благотворительных пунктов раздачи продовольствия. Очереди формируются еще до открытия.

Как рассказал основатель благотворительной организации ViaDia Сами Ярвинен, с весны нуждающихся стало больше на треть, тогда как излишков продуктов в магазинах сократился — тоже на треть.

По словам Ярвинена, за продовольственной помощью стали обращаться семьи и работающие горожане.

"Многие люди со средним доходом стали малоимущими. Рост процентных ставок и стоимости электричества может увеличить семейные расходы на сотни евро в месяц", — рассказал он.

Издание отмечает, что объем продовольственной помощи сократился и из-за прекращения продуктовых поставок от Евросоюза. Теперь взамен продуктов планируется выдавать платежные карты.