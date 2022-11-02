АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Турция донесла до министра обороны России Сергея Шойгу украинскую позиции по "зерновой сделке" и сообщила об отсутствии опасений по безопасности коридора, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар. Шольц сожалеет, что "зерновая сделка" теперь под вопросом

"Мы встречаемся с министрами обеих сторон для решения возникающих проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", — сказал он в интервью газете Milliyet.

Акар добавил, что он поднял на встречах с собеседниками вопрос о важности продолжения зерновой инициативу, которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса.

"Соглашение показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога и что инициативу по отгрузке зерна, которая является чисто гуманитарной деятельностью, следует держать отдельно от условий конфликта. Отсюда я хотел бы повторить наш настойчивый призыв ко всем сторонам снова сесть за стол переговоров", — пояснил он.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.