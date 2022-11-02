МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Британия дополнила антироссийский санкционный список именами бывшего экс-главы металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александра Фролова и бывшего неисполнительного председателя совета директоров Александра Абрамова. Об этом сказано в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. Во Франции признали "эффект бумеранга" от антироссийских санкций

"Абрамов и Фролов, известные владением крупной доли в российской компании-производителе стали Evraz, попали под санкции", — говроится в документе.

Британия также ввела санкции в отношении гендиректора компании "Сибур-РТ" Альберта Шигабутдинова и главы ОАО "Татавтодор" Айрата Шаймиева.