МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заключил с властями Сербии предварительный договор о предоставлении стране финансовой помощи в размере 2,4 миллиарда евро, сообщается в пресс-релизе МВФ. Посол отметил развитие сотрудничества России и Сербии несмотря на давление

"Команда МВФ и сербские власти достигли соглашения на уровне персонала о резервном кредитовании (SBA) сроком в 24 месяца, который открывает доступ к… 2,4 миллиарда евро", — говорится в заявлении.

Соглашение требует одобрения исполнительного комитета МВФ. Ожидается, что решение будет принято в декабре.

Отмечается, что эта сумма поможет стране удовлетворить возникающие потребности во внешнем и бюджетном финансировании в условиях сложной глобальной экономической среды, а также поддержать проведение властями макроэкономической политики и структурной реформы.

МВФ прогнозирует, что рост ВВП Сербии в 2022 году составит 2,5%, а в 2023 году – 2,25%. Инфляция в текущем году составит в среднем 12%, что в основном связано с увеличением цен на продовольствие и энергоносители. В 2023 году рост цен в стране замедлится, а в 2024 году, как ожидает фонд, вернется к целевым уровням, установленным Национальным Банком Сербии.