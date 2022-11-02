МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ составила 0,07% против 0,08% неделей ранее, с начала года по 31 октября потребительские цены выросли на 10,71%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России к концу октября снизилась до 13 процентов

"За период с 25 по 31 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала октября – 100,23%, с начала года – 110,71%", — говорится в сообщении.

Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько ускорился — на неделе с 25 по 31 октября она подорожала на 1,7% после 1,5% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 6,1%, огурцы – на 3,6%, бананы – на 2,5%, капуста и свекла – на 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, морковь – на 0,5%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка — на 0,76%; следом идут шоколадные конфеты и сахар — они снизились в цене в среднем на 0,54% и 0,5% соответственно. Подсолнечное масло подешевело на 0,48%, соль — на 0,41%, мука — на 0,38%, мясные консервы для детского питания — на 0,32%. Кроме того, подешевели маргарин, вермишель и баранина — на 0,2%, а также рис — на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 19 наименованиям продуктов. На отчетной неделе сильнее всего вырос в цене чай — на 0,78%. При этом рост цен на яйца резко замедлился — до 0,64% с 1,85% неделей ранее. Вареные колбасы и масло сливочное выросли в цене в среднем на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко пастеризованное – на 0,3%, сосиски, сардельки – на 0,2%, говядина, свинина, рыба мороженая, молоко стерилизованное, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, а также макаронные изделия – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных – рост цен на них ускорился до 1,4% с 0,58% на предыдущей неделе. Спички прибавили в цена 0,43%, зубные щетки — на 0,28%, туалетная бумага — на 0,19%, хозяйственное мыло, шампуни и женские гигиенические прокладки — на 0,1%. Цены на пасты зубные снизились на 0,2%, подгузники – на 0,1%.

Росстат также зафиксировал на неделе с 24 по 31 октября рост цен на мужские кроссовки — на 0,39%, мужские носки — на 0,27%, мужские майки и футболки — на 0,21%.

Смартфоны подешевели на 0,88%, телевизоры — на 0,19%, электропылесосы — на 0,1%. Легковые автомобили как отечественные, так и иностранные — выросли в цене на 0,01%. Цены на бензин автомобильный не изменились, дизельное топливо – выросли на 0,2%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь", анальгин, поливитамины, препарат от кашля "Ренгалин" и другие. Подешевели — валидол, комбинированные анальгетики и противовирусный "Эргоферон".

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,17% (неделей ранее — на 2,86%).