МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла постановление по итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, которое содержит ряд рекомендаций правительству РФ, в том числе о повышении точности макропрогнозов. Производителям не хватает длинных и дешевых денег, считают в Совфеде

В принятом депутатами документе кабмину рекомендуется "обеспечить повышение точности и обоснованности прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации начиная с 2024 года, механизма определения количества, состава вариантов данных прогнозов в целях их применения в рамках бюджетного процесса". А при подготовке предложений о продлении срока действия первоочередных мер развития российской экономики предлагается проводить оценку ожидаемых и фактических эффектов от их реализации.

Одновременно правительству рекомендуется "разработать комплекс мероприятий, направленных на восстановление, поддержку, развитие и интеграцию в российскую экономику экономик новых субъектов" РФ – Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

В целях же стимулирования внутренних инвестиций, в том числе в основной капитал российских компаний, а также расширения рынка заимствований для малого и среднего бизнеса предлагается "проработать механизмы развития и совершенствования альтернативных методов их финансирования, таких как цифровые финансовые активы, партнерское финансирование и другие".

Помимо этого, правительству предлагается подготовить дополнительные предложения о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и проработать вопрос создания условий для развития быстрорастущих технологических компаний в высокотехнологичных сферах, которые могут стать ядром технологического уклада экономики.

В постановлении также отмечается необходимость продолжения реализации мероприятий в сфере импортозамещения и принятия дополнительных мер поддержки госкорпораций и компаний с госучастием, "на площадке которых будут решаться задачи снижения уровня импортозависимости и развития передовых производств, технологического суверенитета". Кроме того, предлагается рассмотреть возможность увеличения с трех до 15 лет срока предоставляемых Банком России банкам кредитов, обеспеченных залогом прав требования по их кредитам на финансирование инвестпроектов.