БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз включит пока не согласованные 3 миллиарда евро из макрофинансовой помощи, обещанной Украине в мае, в новый пакет поддержки на общую сумму 18 миллиардов евро, предназначенный на 2023 год, заявило чешское председательство в совете стран ЕС. Экс-советник Трампа подсчитал, сколько США платят Украине в час

"Оставшиеся 3 миллиарда евро станут частью нового пакета в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, который Комиссия, как ожидается, опубликует 9 ноября", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.

Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов, но они еще не выплачены полностью. Один миллиард был выделен в августе, еще 2 миллиарда — в октябре. На текущей неделе представитель ЕК сообщил, что Украине планируется перечислить до конца года еще 3 миллиарда. Затем в ЕК уточнили, что до конца ноября ожидается перечисление 2,5 миллиарда.

Таким образом, не согласованным остается выделение еще 3 миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в текущем году.