ВАШИНГТОН, 9 ноя – ПРАЙМ. Республиканцы опережают демократов на выборах в палату представителей конгресса США и вырвались вперед в сенате, следует из прогнозов телеканала CNN. В Белом доме оценили возможность поддержки Украины после выборов в конгресс

Американские СМИ, называя победителей промежуточных выборов в конгресс на основе собственных подсчетов, выражают тем самым уверенность в том, что дальнейшая обработка бюллетеней на расстановку сил влияния не окажет.

Как подсчитал CNN, кандидаты от республиканцев набрали уже 105 мест в нижней палате против 57 у демократов — однопартийцев президента Джо Байдена. Чтобы получить контроль над палатой, одной из партий нужно получить 218 мест из 435.

В сенате, который сейчас переизбирается на треть, республиканская оппозиция пока имеет 39 мест против 38 у демократов. Чтобы взять верхнюю палату под свое начало, республиканцам требуется 51 место, а правящей партии – 50 с учетом того, что на ее стороне в патовых ситуациях голосует вице-президент Камала Харрис.