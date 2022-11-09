В Индонезии отметили стремительный рост ВВП за счет председательства в G20
Министр экономики Индонезии: ВВП вырос на 480 миллионов долларов из-за председательства в G20
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Председательство Индонезии в G20 привлекло в ВВП страны 7,6 триллиона рупий (около 480 миллионов долларов), сообщает портал Beritasatu.com со ссылкой на национальное министерство экономики.
Координирующий министр экономики Индонезии Айрлангга Хартарто заявил, что председательство страны в G20 в этом году будет иметь "крайне положительные последствия для Индонезии". В частности, по словам министра, ВВП страны пополнился на 7,6 триллиона индонезийских рупий (около 480 миллионов долларов) благодаря всем проведенным мероприятиям и встречам. Хартарто уточнил, что "во время председательства Индонезии в G20 было проведено 438 мероприятий в 25 городах".
Министр добавил, что мероприятия форума G20 в Индонезии способствовали увеличению числа иностранных туристов с 1,8 до 3,6 миллиона человек. В Индонезии также появилось до 700 тысяч новых рабочих мест.
Кульминация серии встреч стран G20 состоится 15-16 ноября 2022 года на острове Бали.