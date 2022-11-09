МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Председательство Индонезии в G20 привлекло в ВВП страны 7,6 триллиона рупий (около 480 миллионов долларов), сообщает портал Beritasatu.com со ссылкой на национальное министерство экономики. Индонезия ограничит коммерческие рейсы на время саммита G20

Координирующий министр экономики Индонезии Айрлангга Хартарто заявил, что председательство страны в G20 в этом году будет иметь "крайне положительные последствия для Индонезии". В частности, по словам министра, ВВП страны пополнился на 7,6 триллиона индонезийских рупий (около 480 миллионов долларов) благодаря всем проведенным мероприятиям и встречам. Хартарто уточнил, что "во время председательства Индонезии в G20 было проведено 438 мероприятий в 25 городах".

Министр добавил, что мероприятия форума G20 в Индонезии способствовали увеличению числа иностранных туристов с 1,8 до 3,6 миллиона человек. В Индонезии также появилось до 700 тысяч новых рабочих мест.

Кульминация серии встреч стран G20 состоится 15-16 ноября 2022 года на острове Бали.