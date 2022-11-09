МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее, с начала года по 7 ноября потребительские цены выросли на 10,67%, сообщил в среду Росстат. Путин заявил, что реальные зарплаты должны расти быстрее инфляции

"За период с 1 по 7 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,01%, с начала ноября — 100,01%, с начала года — 110,67%", — говорится в документе.

Прирост цен на плодоовощную продукцию несколько замедлился — на неделе с 1 по 7 ноября она подорожала на 1,3% после удорожания на 1,7% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 6,2%, бананы — на 1,5%, огурцы — на 1,4%, картофель — на 0,8%, капуста — на 0,3%, морковь — на 0,1%. В то же время цены на лук снизились на 1,1%, яблоки — на 0,7%, свекла — на 0,1%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевела гречка — снижение цен на нее ускорилось до 1,14% после 0,76%. Следом идут сахар — он подешевел на 0,65%, рис и чай — снизились в цене в среднем на 0,57% и 0,55% соответственно, а также подсолнечное масло — минус 0,5%. Кроме того, отмечено снижение цен на муку — на 0,4%, на вареные колбасы, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,3%, на сливочное масло, соль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,2%, на свинину, мясо кур, печенье — на 0,1%.

Подорожание наблюдалось по 16 наименованиям продуктов. На отчетной неделе сильнее всего подорожали шоколадные конфеты — на 0,66%, а также яйца и овощные консервы для детского питания — на 0,62%. Рыба мороженая прибавила в цене в среднем 0,5%, полукопченые и варено-копченые колбасы — 0,4%, мясные консервы для детского питания, молоко пастеризованное — 0,3%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметана — 0,2%, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сыры сычужные, вермишель — 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости вновь сильнее всего подорожали сухие корма для домашних животных, однако прирост цен на них замедлился до 1,05% с 1,4% на прошлой отчетной неделе. Также подорожали шампуни — на 0,36%, хозяйственное мыло — на 0,31%, спички, зубные щетки, пеленки для новорожденных, прокладки гигиенические — на 0,1%. Одновременно с этим цены на детские подгузники и туалетную бумагу снизились на 0,4%, стиральные порошки — на 0,3%.

На неделе с 1 по 7 ноября телевизоры подешевели на 1,37%, смартфоны — на 0,94%, электропылесосы — на 0,22%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,01%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо — выросли на 0,27%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь", анальгин, поливитамины, препарат от кашля "Ренгалин" и другие. Подешевели — валидол, аллохол, комбинированные анальгетики и противовирусный "Эргоферон".

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 2,14% (неделей ранее был рост — на 1,17%).