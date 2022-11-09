МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Решетников рассказал об уровне инфляции в России по итогам 2022 года

"В октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,18%, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,66%", — говорится в документе.

В годовом выражении рост цен в октябре замедлился до 12,63% с 13,68% в сентябре.

Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в октябре в месячном выражении составила 0,28% после дефляции в 0,38% в сентябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 12,08% после 14,2% месяцем ранее. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,04% (в годовом выражении — на 14,1%). Услуги выросли на 0,24% к сентябрю текущего года (рост год к году — на 11,27%).

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,3% и более зафиксирован в 47 субъектах России. В наибольшей степени — в Ненецком автономном округе (на 2,1%) в связи с удорожанием непродовольственных товаров (на 3,5%). В то же время в 9 регионах отмечено снижение потребительских цен, более всего в Республике Адыгея (на 0,4%).

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%. ЦБ прогнозирует, что инфляция в России по итогам текущего года составит 12-13%.