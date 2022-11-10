МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Государства — члены Евросоюза "решительно выступают" против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции на фоне опасений, что он нанесет ущерб их отечественным компаниям и экономике, передает телеканал CNBC. Европа проиграла войну за независимость от России и попала в плен к США

Закон, который был одобрен американскими законодателями в августе, предусматривает рекордные 369 миллиардов долларов расходов на климатическую и энергетическую политику. Его последствия обсуждали во вторник 27 министров финансов ЕС. Это произошло после того, как Еврокомиссия заявила о "серьезных опасениях" по поводу структуры финансовых стимулов в пакете.

"Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать", — сказал неназванный представитель ЕС, который следил за дискуссиями министров.

Одним из самых больших камней преткновения для европейцев являются налоговые льготы, которые предоставляются для электромобилей, произведенных в Северной Америке. Это, как отмечается, может создать проблемы для европейских автопроизводителей, которые сосредоточены на электромобилях, таких как Volkswagen.