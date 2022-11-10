МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Средние потребительские цены в Молдавии за последние 12 месяцев выросли на 34,62%, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. Глава Минэкономики Испании предрек сохранение высокой инфляции

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2022 года выросли на 34,62%, в том числе на продовольственные товары на 36,23%, на непродовольственные товары на 21,78% и на услуги, оказываемые населению, на 52,65%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

При этом только за октябрь овощи подорожали на 22,1%, яйца — на 8,33%, сахар – на 4,71%. А в категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на газ — на 27,32%.

Ранее глава молдавского центробанка Октавиан Армашу предупреждал, что по его подсчётам к третьему кварталу инфляция в стране достигнет пика в 34,7%.