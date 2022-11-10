МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Великобритания заморозила с конца февраля российские активы на сумму более 18 миллиардов фунтов, сказано в ежегодном отчете Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Британия разрешила предоставление услуг для поставок удобрений из России

"С 22 февраля до 20 октября 2022 года в OFSI сообщили о замороженных средствах на общую сумму в 18,39 миллиарда фунтов стерлингов, удерживаемых лицами или от лица лиц, попавших в антироссийский санкционный список", — говорится в отчете в документе.

Также отмечается, что в сентябре 2021 года эта сумма составляла только 44,5 миллиона фунтов.

По данным OFSI, в период с 22 февраля до 24 августа 2022 года под антироссийские санкции попало 1271 лицо. С 24 февраля также было выпущено 33 генеральные лицензии.