ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. НРД спросит США о налогообложении заблокированных активов

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.

За октябрь цены выросли на 0,4%, как и в сентябре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится лишь до 8%, а за октябрь цены вырастут на 0,6%.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее, а в месячном – до 0,3% с уровня сентября и августа в 0,6%

В частности, цены на продовольствие в США в октябре поднялись на 0,6% в месячном выражении, на энергоносители – на 1,8%, впервые подорожав после снижения цены последних трех месяцев. В свою очередь за год продукты питания подорожали на 10,9%, а энергоносители — на 17,6%.